Linnemann stellt hohe Erwartungen an Merz-Wiederwahl

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat vor dem CDU-Bundesparteitag hohe Erwartungen an das Wahlergebnis von Friedrich Merz bei der Neuwahl als Parteivorsitzender formuliert. "Er muss ein sehr gutes Ergebnis bringen", sagte Linnemann der "Bild am Sonntag".

Davon gehe er auch aus. "Ich glaube, entscheidend ist, dass er eine Rede hält, die den Saal mitreißt." Davon sei er "überzeugt". Linnemann erwartet von Merz "eine staatsmännische Rede, eine in die Zukunft gerichtete". Die Bedenken in der Partei, dass Merz Redeauftritte vor der Partei schwerer fallen als im Bundestag, teilt Linnemann nicht: "Ganz ehrlich, ich höre das jetzt zum ersten Mal." Einige würden am Montag überrascht sein über die Rede. Bei der Wahl vor zwei Jahren hatte Merz 94 Prozent der Stimmen auf sich vereinen können.

Quelle: dts Nachrichtenagentur