Schwesig: "Wir brauchen noch viel Überzeugungsarbeit bis zum SPD-Parteitag"

SPD-Vize-Chefin Manuela Schwesig hat sich mit Blick auf die Entscheidung über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen beim SPD-Parteitag am Sonntag in Bonn skeptisch geäußert. Mit dem Sondierungsergebnis sei "die Skepsis der SPD-Basis" natürlich nicht automatisch verflogen, "auch meine nicht", sagte Schwesig der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post".

Aber es sei eine gute Grundlage, um konkrete Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. "Dafür brauchen wir noch viel Überzeugungsarbeit bis zum SPD-Parteitag", sagte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. "Die Großsprecherei der CSU ist dabei absolut nicht hilfreich." Schwesig lobte Teile der Sondierungsergebnisse: "Wir haben in den Sondierungen ein gutes Ergebnis erreicht. Wir haben zum Beispiel ein hervorragendes Bildungspaket vereinbart und Verbesserungen für Familien." Quelle: Rheinische Post (ots)

