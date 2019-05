Merkel will Deutschland zum führenden KI-Standort machen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) glaubt daran, dass Deutschland und Europa zum führenden Standort für "Künstliche Intelligenz" werden können. "Deshalb gibt die Bundesregierung bis zum Ende dieser Legislaturperiode drei Milliarden Euro für die Förderung von Künstlicher Intelligenz aus", sagte Merkel in ihrem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast.

Zudem sei es wichtig, genügend Fachkräfte zu gewinnen. Gleichzeitig räumte Merkel ein, dass Deutschland in der Künstlichen Intelligenz "leider nicht in allen Bereichen führend" sei. Daten bezeichnete die Kanzlerin in ihrer Video-Ansprache als "Rohstoff der Digitalisierung". Die Künstliche Intelligenz müsse - wie die gesamte Digitalisierung - dem Menschen dienen. "Deshalb ist es so wichtig, dass die Menschen die Souveränität über ihre persönlichen Daten, aber auch über das Datenmanagement insgesamt haben."

Quelle: dts Nachrichtenagentur