Kay Gottschalk: Insolvenz der ELEMENT Insurance AG muss Weckruf für die Finanzaufsicht sein

Die Insolvenz der ELEMENT Insurance AG betrifft rund 320.000 Versicherungsverträge, die zum 1. April 2025 endeten. Versicherte müssen ihre Forderungen bis zum 27. Mai 2025 anmelden. Viele Kunden sind sich ihrer Betroffenheit nicht bewusst, da ELEMENT als White-Label-Versicherer agierte.

Dazu erklärt der finanzpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Kay Gottschalk: „Die Insolvenz der ELEMENT Insurance AG offenbart eklatante Schwächen in der deutschen Finanzaufsicht. Es ist inakzeptabel, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erst eingreift, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist.

Die Bundesregierung muss endlich wirksame Maßnahmen ergreifen, um solche Fälle in Zukunft zu verhindern. Die betroffenen Kunden stehen nun vor erheblichen finanziellen Unsicherheiten. Viele wissen nicht einmal, dass sie von der Insolvenz betroffen sind, da ELEMENT als White-Label-Versicherer agierte. Die Frist zur Anmeldung von Forderungen endet am 27. Mai 2025. Es ist ein Skandal, dass die Bundesregierung keine umfassende Informationskampagne gestartet hat, um die Betroffenen zu informieren. Bereits in der 19. Legislaturperiode haben wir dazu einen Gesetzentwurf eingebracht (BT-Drs. 19/27023).

Wir werden dieses Vorhaben auch in der aktuellen Legislatur erneut forcieren. Die Bundesregierung muss endlich handeln und die Finanzaufsicht reformieren. Es darf nicht sein, dass Versicherungsnehmer im Falle einer Insolvenz ihres Anbieters im Regen stehen. Die AfD-Fraktion fordert daher eine umfassende Reform der BaFin und eine stärkere Kontrolle von Versicherungsunternehmen. Die Insolvenz der ELEMENT Insurance AG muss ein Weckruf für die Bundesregierung sein. Es ist höchste Zeit, dass sie ihrer Verantwortung gerecht wird und die notwendigen Schritte unternimmt, um das Vertrauen der Bürger in die Finanzaufsicht wiederherzustellen.“

Quelle: AfD Deutschland