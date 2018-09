CDU-Verkehrsexperte Jarzombek schlägt 2000-Euro-Bonus für Hardware-Nachrüstung von Dieselautos vor

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Jarzombek hat sich für einen staatlich geförderten Bonus in Höhe von 2000 Euro für Dieselfahrer ausgesprochen, die von Fahrverboten betroffen sind und ihre Automotoren nachrüsten lassen wollen. "Sie sollten eine hälftig vom Staat und den Autoherstellern finanzierte Prämie von 2000 Euro für Umrüstungen ihrer Fahrzeuge bekommen", sagte der Verkehrsexperte der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Die CDU hatte sich im Streit zwischen Union und SPD am Montag überraschend gesprächsbereit über Hardware-Nachrüstungen gezeigt, wenn andere Maßnahmen Fahrverbote in Städten wegen der Überschreitung der Stickoxid-Grenzwerte nicht verhindern können. Mit Spannung wird erwartet, ob Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dazu in der Generalaussprache im Bundestag Stellung bezieht. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) lehnt Hardware-Nachrüstungen weiter ab. Jarzombek sagte, zunächst sollten nicht abgerufene Mittel aus dem Topf für den Kauf von Elektroautos und Hybridfahrzeugen für den möglichen neuen Bonus verwendet werden. Zur Verfügung stehende Prämien von 4000 Euro für ein batteriebetriebenes Fahrzeug und 3000 Euro für ein Hybrid-Auto seien nicht ausgeschöpft worden. Jarzombek: "So könnte sehr schnell Zweierlei erreicht werden: eine Soforthilfe für betroffene Dieselfahrer und sauberere Luft."

Quelle: Rheinische Post (ots)