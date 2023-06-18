Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Miersch will Steuersenkungen über Wohlhabende finanzieren

Miersch will Steuersenkungen über Wohlhabende finanzieren

Freigeschaltet am 03.09.2025 um 07:07 durch Sanjo Babić
Matthias Miersch (2023)
Matthias Miersch (2023)

Foto: Klaaschwotzer
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bundestag, Matthias Miersch, will die Steuerlast umschichten. "Wenn wir die mittleren Einkommen entlasten wollen und vielleicht sogar den Spitzensteuersatz später beginnen lassen wollen, dann muss man sagen, wie man das finanziert", sagte er dem Podcast "Berlin Playbook" von "Politico Berlin" mit Blick auf Vereinbarungen im Koalitionsvertrag.

"Und dann müssen die, die eben ganz, ganz viel haben, unter Umständen auch mehr zur Kasse gebeten werden. Das ist nur recht und billig."

Eine Reform der Einkommenssteuer sei dafür ein möglicher Weg. "Überall sind Lösungsmöglichkeiten. Und wenn man will, dann wird man das auch können", sagte er. Zugleich nannte Miersch die Finanzplanung "eine Herkulesaufgabe, gerade 2027".

Die Sozialausgaben hält der SPD-Fraktionsvize für finanzierbar. "Es ist nur die Frage eben, wie man sie gestaltet." Zur Wortwahl von SPD-Chefin und Arbeitsministerin Bärbel Bas, die Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) über einen seiner Ansicht nach überlasteten Sozialstaat als "Bullshit" bezeichnet hatte, meinte Miersch, dies sei "durchaus auch eine angemessene Wortwahl".

Mit Blick auf die Koalition mit der Union will Miersch die Zusammenarbeit verbessern. "Wir sind in einer Koalition und deswegen ist das faktisch eine politische Partnerschaft, wo man wirklich auch vertrauensvoll zusammenarbeiten sollte." Eine "gewisse menschliche Nähe" zu Unionsfraktionschef Jens Spahn sei "von Vorteil, und da sind wir dabei, das aufzubauen".

Quelle: dts Nachrichtenagentur

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte podium in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige