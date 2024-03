Strack-Zimmermann erwartet Sondersitzung des Verteidigungsausschusses

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), hat angesichts des Taurus-Abhörskandals eine Sondersitzung des Gremiums in einer Woche in Aussicht gestellt. "Die Sondersitzung wird voraussichtlich am kommenden Montagnachmittag stattfinden", sagte Strack-Zimmermann der "Rheinischen Post".

"Bis dahin haben wir auch mehr Informationen." "Wir werden darüber beraten, inwieweit unsere Institutionen auf einen hybriden Angriff vorbereitet sind", sagte die FDP-Politikerin. "Ansonsten erwarte ich ganz dringend auch von der Opposition, mit aller Ernsthaftigkeit, aber auch Souveränität mit dieser Lage umzugehen. Putin möchte nämlich nur eines, dass wir jetzt übereinander herfallen", sagte Strack-Zimmermann. "Er täuscht sich gewaltig, den Gefallen werden wir ihm nicht tun. Wir sind nämlich nicht, bei allem Ärger, auf den Kopf gefallen", so die FDP-Politikerin. Quelle: dts Nachrichtenagentur