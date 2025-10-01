Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Mehr Mittel für Modernisierung – und steigende Zinslast

Freigeschaltet am 01.10.2025 um 13:42 durch Sanjo Babić
Die Schulden des einen, sind die Vermögen der anderen. Die Zinszahlungen der einen, sind die arbeitslosen Einkommen der anderen. Schulden und Guthaben werden von Generation zu Generation weitervererbt (Symbolbild)
Die Schulden des einen, sind die Vermögen der anderen. Die Zinszahlungen der einen, sind die arbeitslosen Einkommen der anderen. Schulden und Guthaben werden von Generation zu Generation weitervererbt (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

Die dts macht gestiegene Finanzierungserfordernisse aus – bestätigt wird das in einem aktuellen FAZ-Gespräch mit der Finanzagentur. BMF-Daten und Ratingsichtweisen zeigen, warum Verteidigung, Infrastruktur und Zinsen den Bedarf treiben.

Die Emissionsplanung hängt von Haushaltsgesetz, Tilgungen und Programmen für Transformation ab. Nach Jahren der Krisenfinanzierung laufen Sonderbelastungen aus, zugleich steigen Verteidigungs- und Infrastrukturinvestitionen. Je nach Konjunktur- und Zinsverlauf könnte sich das jährliche Bruttoemissionsvolumen wieder ausweiten.

Ratingagenturen und Institute mahnen, die zusätzliche Verschuldung durch Wachstumseffekte abzusichern. Ohne Strukturreformen und effiziente Projektsteuerung drohen steigende Zinsausgaben den Spielraum des Kernhaushalts zu verengen. Die Finanzagentur betont, dass Diversifikation von Laufzeiten und Instrumenten die Risiken begrenzen soll.

Quelle: ExtremNews


