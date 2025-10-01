Mehr Mittel für Modernisierung – und steigende Zinslast

Die dts macht gestiegene Finanzierungserfordernisse aus – bestätigt wird das in einem aktuellen FAZ-Gespräch mit der Finanzagentur. BMF-Daten und Ratingsichtweisen zeigen, warum Verteidigung, Infrastruktur und Zinsen den Bedarf treiben.

Die Emissionsplanung hängt von Haushaltsgesetz, Tilgungen und Programmen für Transformation ab. Nach Jahren der Krisenfinanzierung laufen Sonderbelastungen aus, zugleich steigen Verteidigungs- und Infrastrukturinvestitionen. Je nach Konjunktur- und Zinsverlauf könnte sich das jährliche Bruttoemissionsvolumen wieder ausweiten.

Ratingagenturen und Institute mahnen, die zusätzliche Verschuldung durch Wachstumseffekte abzusichern. Ohne Strukturreformen und effiziente Projektsteuerung drohen steigende Zinsausgaben den Spielraum des Kernhaushalts zu verengen. Die Finanzagentur betont, dass Diversifikation von Laufzeiten und Instrumenten die Risiken begrenzen soll.

Quelle: ExtremNews



