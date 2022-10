AfD: Statt 40 Mrd. Euro für Uniper: 4 neue Nord-Stream-Pipelines zum gleichen Preis!

Es sind Summen, die sich der Normalbürger kaum vorstellen kann – aber unsere Regierung haut das Geld raus, als fiele es vom Himmel. Nach einem ersten, über 26 Milliarden Euro schweren Rettungspaket für den Gaskonzern Uniper soll nun noch einmal fast das Doppelte nachgeschossen werden! Die Begründung: Weil die Gasumlage nicht kommt, droht weiterhin die Firmenpleite. Dies schreibt die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Das heißt: Statt den Gaskunden zieht man nun einfach mal wieder den Steuerzahlern das Fell über die Ohren. 40 Milliarden Euro will das Unternehmen, in dessen Mutterkonzern unter anderem der ehemalige FDP-Minister Phillip Rösler im Vorstand sitzt, aus der Staatskasse haben. 40 Milliarden Euro – um so viel Steuern zu erwirtschaften müssen 49.000 Bundesbürger – also eine mittlere Kreisstadt – ihr ganzes Leben lang arbeiten gehen!"

Quelle: AfD Deutschland