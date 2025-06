Wolff und Haeusgen sollen "Wirtschaftsvereinigung der Grünen" führen

Die "Wirtschaftsvereinigung der Grünen" bekommt offenbar zwei neue Chefs. Mit Marie-Luise Wolff und Karl Haeusgen sollen zwei bekannte Gesichter aus der Wirtschaft die Führung der Organisation übernehmen.

Das schreibt das "Handelsblatt" unter Berufung auf Kreise der Wirtschaftsvereinigung. Wolff ist Vorstandsvorsitzende des Energieversorgers Entega und war Präsidentin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Haeusgen ist Hauptanteilseigner und Aufsichtsratschef des Industrieunternehmens Hawe Hydraulik. Er war Präsident des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA).



Beide würden für die Spitze der Wirtschaftsvereinigung der Grünen kandidieren, um die Transformation der Wirtschaft zur Nachhaltigkeit zu unterstützen, hieß es. Entscheiden werden die Mitglieder der Vereinigung bei ihrer Versammlung am 27. Juni in Berlin. Die Wirtschaftsvereinigung ist eine parteinahe, aber unabhängige Vorfeldorganisation. Fördermitglieder sind unter anderem Audi, BASF, Bayer und Bosch.



Mit der Wahl der neuen Vorsitzenden will die Wirtschaftsvereinigung ihre Fusion abschließen. Sie geht aus dem Zusammenschluss der beiden Organisationen "Wirtschaftsvereinigung der Grünen" und "Grüner Wirtschaftsdialog" hervor. Die beiden bisherigen Vorsitzenden der Vereinigung, Heike Discher und Tom Fischer, bleiben nach der Fusion Teil des Vorstands. Die Gründer des Dialogs, Gabriele C. Klug und Thomas Gambke, verlassen den Vorstand, bleiben aber Mitglieder.

Quelle: dts Nachrichtenagentur