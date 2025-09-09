Einflussreiche CDU-Politiker wollen Verbrenner-Aus kippen

In der Union kippt die Stimmung gegen das geplante EU-weite Verbot für neue Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ab 2035. Der Forderung von CSU-Chef Markus Söder, auf das Verbot zu verzichten, schlossen sich zahlreiche einflussreiche CDU-Politiker an.

"Das EU-Verbrennerverbot muss weg. Es ist ein faktisches Forschungs- und Entwicklungsverbot für unsere Industrie", sagte etwa der Landesvorsitzende der CDU in Baden-Württemberg, Manuel Hagel, dem "Tagesspiegel". Der Fraktionsvorsitzende der Südwest-CDU fügte hinzu: "Brüssel soll Ziele vorgeben - aber nicht die Technologie vorschreiben. Die Unternehmen brauchen Freiheit beim Wie."



Auch Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze unterstützte Markus Söder: "Die jetzigen Zeit-Vorstellungen der EU für ein Verbrenner-Aus sind völlig unrealistisch. In weiten Teilen der Welt wird der Verbrenner noch auf Jahrzehnte der Antrieb Nummer 1 sein. Man sollte jetzt die Kraft haben, fehlerhafte Entscheidungen zu revidieren", sagte Schulze, der auch CDU-Landeschef in Sachsen-Anhalt ist, dem "Tagesspiegel".



Sebastian Lechner, Landesvorsitzender der CDU in Niedersachsen, ging noch weiter: "Die Flottengrenzwerte sollten weg, denn mit dem Handeln von CO2-Zertifikaten haben wir bereits einen technologieoffenen und marktwirtschaftlichen Mechanismus, der für mehr Klimaschutz sorgt", sagte Lechner. Mit Blick auf Rohstoff- und Marktanteile kritisiere er die aktuelle Strategie: "Allein auf die E-Mobilität zu setzen, ist der falsche Weg und würde uns momentan von China abhängig machen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur