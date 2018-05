Zukunft Deutschland am 27. Mai 2018 in Berlin: Volksnah – Bürgernah – AfD!

Am 27.5. steigt die AfD-Großdemonstration in Berlin – Machen Sie mit! Mit unserer Großdemonstration fordert die AfD die Bundesregierung und GroKo auf: „Stellt die deutschen Bürger in den Mittelpunkt deutscher Politik!“ Seien auch Sie dabei, wenn es heißt: „Wir zeigen Flagge für ein zukunftsfähiges Deutschland, in dem es sich zu leben lohnt!“

Ab 12 Uhr startet unser Zug vom Berliner Hauptbahnhof mit der großen Abschlusskundgebung vor dem Reichstag und dem Brandenburger Tor. „Zukunft Deutschland“ ist ein weiterer Schritt, um Volkes Stimme Gehör zu verschaffen. Wir sprechen die Probleme an und machen uns für die Themen stark, die für unsere Gesellschaft wichtig sind. Unser Herz schlägt für Arbeitnehmer, Beamte und Selbständige wie für Rentner und die nachfolgende Generation. Bürgernah zu sein ist für uns keine hohle Worthülse. Wir hören zu, was allen auf den Nägeln brennt. Die Alternative für Deutschland spricht das aus, was deutsche Bürger denken. Wir haben das Ohr am Puls der Zeit. Unser Programm ist die Realität! Machen auch Sie mit bei unserer großen bundesweiten Umfrage und nennen Sie uns IHRE Forderung für eine bessere Politik! In den nächsten Tagen sprechen wir hier die Themen und Forderungen an, die unsere Bürger bewegen. Volksnah zu sein, ist der Anspruch der AfD! Mit jedem neuen Mitstreiter für unser Land wird es uns immer besser gelingen, den Willen unserer Bürger in Taten umzusetzen.

Seien auch Sie dabei, wenn Ihnen die „Zukunft Deutschland“ am Herzen liegt, denn gemeinsam sind wir stark: Kommen Sie zur Großdemo am 27. Mai nach Berlin!

