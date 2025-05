Henning Höne: FDP in der Ampel-Koalition zerrieben worden

Der stellvertretende Parteivorsitzende der FDP, Henning Höne, empfiehlt seiner Partei nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag "aus dieser Koalitionsdenke" herauszukommen.

Der FDP-Landesvorsitzende in Nordrhein-Westfalen sagte auf dem Bundesparteitag der Liberalen in Berlin im phoenix-Interview mit Blick auf die verlorene Bundestagswahl: "Ich glaube nicht, dass es an den Themenfeldern an sich lag, sondern an mangelndem Profil, an mangelnden innovativen Ideen in diesen Themenfeldern."

Im Alltag der Ampel-Koalition sei die FDP "oft zerrieben worden" und habe eine Stärke der Liberalen nicht ausspielen können, "nämlich in großen, langen Linien nach vorne hin zu denken". Deswegen müsse die FDP jetzt neue Ideen entwickeln, "zum Beispiel mit einem neuen Grundsatzprogramm". Dabei gehe es nicht "um die Neuerfindung des Liberalismus", sondern um den Versuch, "den Kompass, unsere inneren Werte auf die heutige Zeit zu legen".

Für eine Rückkehr in den Bundestag könne die FDP sich "nur über erfolgreiche Landtags- und über erfolgreiche Kommunalwahlen" gut vorbereiten, so Henning Höne bei phoenix. "Klar ist, wir haben bis zur nächsten Bundestagswahl einige Landtagswahlen. Und mit jeder Landtagswahl, die wir erfolgreich bestehen, steigen unsere Chancen auch für eine erfolgreiche Bundestagswahl."

Quelle: PHOENIX (ots)