Bundestagswahl 2025: deutlich weniger Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber als 2021

Zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025 treten insgesamt 4.506 Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber an. Wie die Bundeswahlleiterin weiter mitteilt, finden sich darunter 1.422 Frauen (32 %). Bei der letzten Wahl am 26. September 2021 hatten sich 6.211 Kandidatinnen und Kandidaten beworben (2.024 oder 33 % Frauen). Damit treten 2025 knapp 1.700 weniger Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber an als 2021.

Bei der kommenden Bundestagswahl bewerben sich 806 Personen nur in einem Wahlkreis sowie 1.841 Kandidatinnen und Kandidaten ausschließlich auf einer Landesliste. 1.859 Personen kandidieren sowohl in einem Wahlkreis als auch auf einer Landesliste. Auf den 229 Landeslisten der 29 Parteien (2021: 338 Landeslisten von 40 Parteien), die in den Ländern für die Bundestagswahl 2025 zugelassen wurden, treten insgesamt 3.700 Personen an (2021: 4.927). Darunter sind 1.298 oder 35 % Frauen (2021: 1.752 oder 36 %). Wahlkreisbewerberinnen und Wahlkreisbewerber der SPD, der Unionsparteien CDU und CSU sowie der FDP kandidieren in allen 299 Wahlkreisen. GRÜNE und Die Linke sind jeweils in 297 Wahlkreisen zugelassen worden, die AfD in 295 Wahlkreisen. Deutlich zurückgegangen ist die Zahl der parteilosen Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber - von 197 bei der Bundestagswahl 2021 auf 62 bei der Bundestagswahl 2025. Die Gesamtzahl der Wahlkreisbewerberinnen und Wahlkreisbewerber liegt bei 2.665 (2021: 3.360), darunter 712 oder 27 % Frauen (2021: 960 oder 29 %). Je Wahlkreis bewerben sich durchschnittlich 8,9 Personen. Den Stimmzettel mit den meisten Wahlvorschlägen gibt es im Wahlkreis 82 "Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg - Prenzlauer Berg Ost" mit 20 Listenpositionen. Die wenigsten Wahlvorschläge mit jeweils 11 Listenpositionen finden sich auf den Stimmzetteln in fünf Wahlkreisen in Thüringen. 587 der 733 gegenwärtigen Abgeordneten des Deutschen Bundestages kandidieren erneut. Dies entspricht einem Anteil von 80 %. 94 Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber sind nach der Bundestagswahl 2021 volljährig geworden und damit erstmals wählbar. Die jüngste Bewerberin bei der Bundestagswahl 2025 ist 18 Jahre alt und kandidiert im Wahlkreis 295 "Zollernalb - Sigmaringen" in Baden-Württemberg. Die mit 88 Jahren älteste Bewerberin kandidiert für eine Landesliste in Hamburg. Das Durchschnittsalter der 4.506 Bewerberinnen und Bewerber liegt bei der Bundestagswahl 2025 bei 45,3 Jahren (2021: 45,5 Jahre). Nähere Informationen zu den zugelassenen Wahlvorschlägen und den zur Wahl stehenden Bewer-berinnen und Bewerbern enthält die Veröffentlichung "Die Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag 2025". Die Publikation beinhaltet unter anderem ein Namensverzeichnis aller Bewerberinnen und Bewerber sowie zusammenfassende Übersichten, etwa zum Frauenanteil, zum Alter und zu den Berufsgruppen der Kandidatinnen und Kandidaten. Daneben steht eine csv-Datei zur maschinellen Weiterverarbeitung zur Verfügung. Quelle: Die Bundeswahlleiterin (ots)