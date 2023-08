Linke wirft Ampel Versagen im Kampf gegen Kinderarmut vor

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch wirft der Ampel-Regierung Versagen bei der Umsetzung ihres Koalitionsvertrags zur Bekämpfung von Kinderarmut, Wohnungsmangel und Klimakosten vor. "Was die Koalition sich im Koalitionsvertrag zur Kindergrundsicherung vorgenommen hatte, wird in dieser Legislaturperiode keine Realität", sagte Bartsch der "Rheinischen Post" und dem "General-Anzeiger".

Stattdessen gebe es "Augenwischerei". Es sei "beschämend", dass bei der Kindergrundsicherung von Finanzminister Christian Lindner (FDP) nur ein "Merkposten" in der Finanzplanung für 2025 in Höhe von zwei Milliarden Euro eingetragen sei. "Die Kinderarmut in Deutschland war im vergangenen Jahr auf dem höchsten Stand in der Geschichte des Landes. Ein inakzeptabler Skandal und ein Armutszeugnis für die Ampel." Er sei enttäuscht, dass Familienministerin Lisa Paus (Grüne) es bis heute nicht geschafft habe, dazu ein Konzept vorzulegen. "Hier versagt die Ampel sehr grundsätzlich." Sie nehme in vielen Fällen ihren eigenen Koalitionsvertrag nicht ernst. So lege die Ampel auch das lange versprochene Klimageld nicht vor. "Es kann doch nicht sein, dass die Regierung die Bürger mit steigenden CO2-Preisen immer stärker belastet, aber die angekündigten Entlastungen auf unbestimmte Zeit vertagt." Das verunsichere die Menschen und belaste vor allem Haushalte mit kleinem Einkommen. "Auch beim Wohnungsb au versagt die Ampel, deswegen ist ein Sondervermögen Wohnen grundsätzlich sinnvoll." Man müsse den Druck von Mietern nehmen, weil sich viele Menschen "angemessenes Wohnen" kaum noch leisten könnten. Ein Sondervermögen Wohnen wäre ein Weg dahin, sagte Bartsch mit Blick auf das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr und die Tatsache, dass die Bundesregierung ihr Ziel deutlich verfehlt, pro Jahr 400.000 neue Wohnungen zu bauen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur