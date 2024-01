Scholz empfängt Macron am Montag

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Montag den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt empfangen. Das teilte das Bundeskanzleramt am Freitag mit. Im Mittelpunkt des Gespräches soll die Vorbereitung des Sondertreffens des Europäischen Rats am 1. Februar in Brüssel stehen.

Zudem werde man über internationale Themen wie die Situation in der Ukraine und in Nahost sprechen, hieß es weiter. Macron hatte zuletzt sein Kabinett umbilden müssen. Dem war ein Streit über das Migrationsgesetz, das deutliche Verschärfungen vorsah, vorausgegangen. Quelle: dts Nachrichtenagentur