Oettinger für Merz als Bundesminister

Der CDU-Politiker und EU-Kommissar Günther Oettinger spricht sich dafür aus, den bei der Wahl zum CDU-Vorsitzenden unterlegenen Kandidaten Friedrich Merz auf absehbare Zeit in das Bundeskabinett zu holen. "Er ist jetzt 63 und bei der nächsten Bundestagswahl noch lange nicht zu alt für ein Ministeramt."

"Und wenn die Halbzeitprüfung der SPD 2019 negativ ausfällt und sie die Koalition verlassen, dann wäre das auch ein guter Zeitpunkt, ihn zu fragen", sagte Oettinger dem Nachrichtenmagazin Focus in Bezug auf Merz. Der Riss in der CDU zwischen dem Merz-Lager und den Wählern von Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) "wird täglich kleiner". Er beteuerte zugleich seine Unterstützung für die neue Parteivorsitzende Kramp-Karrenbauer: "Sie wurde gewählt. Und sie hat jetzt meine volle Unterstützung", so der EU-Kommissar.

Quelle: dts Nachrichtenagentur