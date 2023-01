Bloomberg: Entscheidung über deutsche Panzer-Lieferungen an Ukraine nächste Woche

Deutschland wird nächste Woche eine Entscheidung über die Entsendung von Leopard-Kampfpanzern in die Ukraine treffen. Das US-Nachrichtenunternehmen Bloomberg zitiert zwei Beamte, die mit den Überlegungen der deutschen Regierung vertraut sein sollen. Ihnen zufolge werde Deutschland wahrscheinlich den Lieferungen zustimmen, da die Forderungen nach der Bereitstellung schwerer deutscher Panzer immer lauter würden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Mit Panzerlieferungen wollen Deutschland und andere europäische Verbündete die Ukraine unterstützen, falls sich die Kämpfe im Frühjahr ausweiten.

Wie ein anderer namentlich nicht genannter Beamter berichtet, soll die Entscheidung vor einem Treffen hochrangiger Verteidigungsbeamter verbündeter Nationen am 20. Januar auf dem US-amerikanischen Luftwaffenstützpunkt in Ramstein getroffen werden. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und seine deutsche Amtskollegin Christine Lambrecht werden am Vortag ebenfalls in Berlin zusammentreffen."

Quelle: RT DE