Stephan Brandner: Innenminister Lewentz ist nur ein Bauernopfer – Ministerpräsidentin Dreyer muss zurücktreten

Nach Anne Spiegel zieht ein weiterer Minister aus Rheinland-Pfalz Konsequenzen für sein Verhalten während der Flutkatastrophe im Ahrtal. Innenminister Lewentz trat zurück. Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der Alternative für Deutschland, fordert, dass nun auch die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz Malu Dreyer ihr Amt abgeben müsse.

Brandner weiter: „Auch Frau Dreyer gehört zu den Personen, die Verantwortung für das Ahrtal-Desaster und die vielen Toten sowie das unermessliche Leid in der Region tragen. Das völlige politische Versagen darf nicht in Vergessenheit geraten. Dass die Ministerpräsidentin noch an ihrem Amt festhält, ist nicht hinnehmbar. Auch sie muss ihren Hut nehmen.“

Quelle: AfD Deutschland