Digitalstaatssekretär Amthor: "Werden keine Fax-Geräte einführen"

Digitalstaatssekretär Philipp Amthor (CDU) will in seinem Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung das Ende der Fax-Geräte einläuten. "Wir hatten erst gar keine - und wir beabsichtigen auch keine einzuführen", sagte Amthor dem "Stern".

Man sei "jetzt voll dabei", sich mit dem politischen Profil des neuen Ministeriums auseinanderzusetzen. "Da werden jetzt nicht die Zimmerpflanzen ausgesucht und irgendwie die Dekofragen erörtert, sondern jetzt geht es darum, dieses Ministerium gut aufzustellen." Erstmals würden wesentliche Zuständigkeiten und Kompetenzen für die Digitalisierung in diesem Ministerium gebündelt, so der 32-Jährige.



"Das gibt es bisher noch in keinem Bundesland. Das ist ein echter Durchbruch in der Geschichte der Bundesrepublik, jetzt das erste Mal ein handlungsfähiges und mit vollen Kompetenzen ausgestattetes Digitalministerium zu haben." Der Übergang vieler Mitarbeiter aus anderen Ministerien müsse jetzt organisiert werden, sagte Amthor. Dann werde man sofort mit der Arbeit beginnen. Dazu gehöre vor allem, "große Bürokratiesünden" zu korrigieren. "Die gehen wir jetzt natürlich an."

Quelle: dts Nachrichtenagentur