Elena Roon: Grüne Abgeordnete hetzt gegen AfD – Wir wollen behinderte Menschen unterstützen und in Arbeit bringen!

Die AfD-Fraktion hat in der gestrigen Plenarsitzung ihren Antrag „Mehr Menschen mit Behinderung in Arbeit bringen“ (Drs. 19/4105) vorgestellt. In diesem fordert sie die Staatsregierung auf, ein Bonusprogramm zu erarbeiten: Jeder bayerische Arbeitgeber, der einen Vollzeit-Pflichtarbeitsplatz für einen behinderten Menschen schafft, soll einen jährlichen Bonusbetrag erhalten.

Anstatt hierzu sinnvolle Argumente zu liefern, verunglimpfte die Grünen-Abgeordnete Eva Lettenbauer die AfD auf skandalöse Weise: Sie behauptete allen Ernstes, Vertreter unserer Partei würden den Nationalsozialismus und damit auch die Verfolgung und Vernichtung von Menschen mit Behinderung verharmlosen. Elena Roon stellt dazu als behindertenpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag klar: „Die Äußerungen von Frau Lettenbauer sind eine unerträgliche Verleumdung. Zudem wird der Nationalsozialismus durch solche schamlosen Vergleiche verharmlost. Der AfD liegen Menschen mit Behinderung sehr am Herzen. Deshalb wollen wir Unternehmer motivieren, für sie mehr Arbeitsplätze einzurichten. Derzeit sind die Kosten und Auflagen zu hoch, um alle Pflichtarbeitsplätze zu besetzen. Wir wollen für mehr wirtschaftliche Anreize sorgen. Es ist daher eine schäbige Falschbehauptung, uns zu unterstellen, wir wären behindertenfeindlich. Und völlig ungehörig ist es, uns in eine Nähe zum Nationalsozialismus zu rücken. Auch in meiner familiären Umgebung gibt es eine Person mit besonderen Bedürfnissen. Daher weiß ich sehr gut, was diese Menschen benötigen – zum Beispiel Förderschulen, in denen optimal auf sie eingegangen wird. Was sie nicht brauchen, sind grüne Hetztiraden.“ Quelle: AfD Bayern