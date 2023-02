Bundestag hisst am Freitag Ukraine-Flagge

Am Bundestag wird am Freitag zum Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine die ukrainische Flagge wehen. Neben der "Solidaritätsbeflaggung" an der Ost- und Westseite des Reichstagsgebäudes werde die Nationalflagge der Ukraine zusätzlich auf dem Südwestturm des Reichstagsgebäudes gehisst, teilte die Pressestelle des Parlaments am Donnerstag mit.

Damit greife das Bundestagspräsidium auch eine Initiative aus der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe auf, an diesem Tag als Bundestag ein "besonders klares Zeichen der Solidarität" mit den Ukrainern zu zeigen. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) wird zudem am Freitag an der zentralen Veranstaltung im Schloss Bellevue auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dem Botschafter der Ukraine, Oleksij Makejew, teilnehmen. Quelle: dts Nachrichtenagentur