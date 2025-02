AfD-Fraktionssprecher Dr. Uwe Hellstern MdL: Zurück zur Atomkraft?

Der umwelt- und energiepolitische AfD-Fraktionssprecher Dr. Uwe Hellstern MdL hat den Vorstoß von Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) als leider völlig an der Realität vorbeigehend kritisiert: „Die Wahlkampfpossen der Union werden immer absurder. Man merkt ihr das Muffensausen vor der Wahl regelrecht an. Da fordert doch tatsächlich ein Markus Söder, der 2011 als Umweltminister maßgeblich am Kernkraftausstieg beteiligt war, nun plötzlich die Reaktivierung derselben."

Dr. Hellstern weiter: "Das ist blanker Hohn und zudem leider vollkommen unrealistisch, wie Umweltministerin Walker (Grüne) hier ausnahmsweise richtig feststellt. Denn unsere Fraktion hatte Anfang 2023 noch einen Antrag zu einem Rückbaustopp und zur Wiederinbetriebnahme von Neckarwestheim II gestellt, der vor allem auch aufgrund der Stimmen von Söders Freunden von der CDU scheiterte. Nun hat der Rückbau eben begonnen, das Personal ist entlassen. Der Schaden ist irreversibel. Das hat unser Land in erster Linie der Union zu verdanken, die in Regierungsverantwortung tatenlos ist und nachher große Reden schwingt.“ Quelle: AfD BW