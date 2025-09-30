Kanzler Merz (CDU) über Amtsalltag – „trinke praktisch keinen Alkohol mehr“

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erklärte bei einer Veranstaltung der „Rheinischen Post“, er trinke als Amtsinhaber praktisch keinen Alkohol mehr, meldet die dts Nachrichtenagentur. Gleichzeitig äußerte er sich launig über den Weinkeller im Kanzleramt.

Merz sagte, das Amt habe ihn zu einem klaren Kurs gebracht: entweder sehr viel oder gar nichts – er habe sich für „nahe Null“ entschieden. Frühere „zwei Bier“ oder Wiesn-Bilder deutete er als alkoholfreie Varianten. Er sprach zudem über persönliche Belastungen des Amtes und den Umgang mit Erwartungsdruck.

Seine Aussagen fielen am Rand eines öffentlichen Termins in Düsseldorf. Die dts berichtet, Merz habe zugleich betont, sich nicht unter Zeitdruck setzen zu lassen.

Quelle: ExtremNews



