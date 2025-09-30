Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Kanzler Merz (CDU) über Amtsalltag – „trinke praktisch keinen Alkohol mehr“

Kanzler Merz (CDU) über Amtsalltag – „trinke praktisch keinen Alkohol mehr“

Freigeschaltet am 30.09.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Wahlversprechen, Wahlkampfversprechen & Wahlreden (Symbolbild)
Wahlversprechen, Wahlkampfversprechen & Wahlreden (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /SB

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erklärte bei einer Veranstaltung der „Rheinischen Post“, er trinke als Amtsinhaber praktisch keinen Alkohol mehr, meldet die dts Nachrichtenagentur. Gleichzeitig äußerte er sich launig über den Weinkeller im Kanzleramt.

Merz sagte, das Amt habe ihn zu einem klaren Kurs gebracht: entweder sehr viel oder gar nichts – er habe sich für „nahe Null“ entschieden. Frühere „zwei Bier“ oder Wiesn-Bilder deutete er als alkoholfreie Varianten. Er sprach zudem über persönliche Belastungen des Amtes und den Umgang mit Erwartungsdruck.

Seine Aussagen fielen am Rand eines öffentlichen Termins in Düsseldorf. Die dts berichtet, Merz habe zugleich betont, sich nicht unter Zeitdruck setzen zu lassen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte sagt in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige