Bundestagssitzung nach medizinischem Notfall fortgesetzt

Die nach einem medizinischen Notfall unterbrochene Sitzung des Deutschen Bundestags ist am Donnerstagmittag wieder aufgenommen worden. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) eröffnete die Sitzung um 11:30 Uhr wieder. Es ging weiter mit einer vereinbarten Debatte zur Zukunft der beruflichen Bildung in der digitalen Arbeitswelt.

In der Debatte zum Thema Bargeldnutzung hatte der CDU-Abgeordnete Matthias Hauer am Vormittag zum Ende seiner Rede offenbar einen Schwächeanfall erlitten. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hatte daraufhin die laufende Sitzung unterbrochen. Die Zuschauertribüne wurde geräumt, der Abgeordnete wurde medizinisch versorgt und Medienberichten zufolge in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Reden zu dem Tagesordnungspunkt wurden zu Protokoll gegeben.

Quelle: dts Nachrichtenagentur