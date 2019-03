Partei-Chefinnen der Großen Koalition: Klimaschutz wichtigstes Thema für 2019

Für die Vorsitzenden von CDU und SPD, Annegret Kramp-Karrenbauer und Andrea Nahles, ist der Klimaschutz das zentrale Thema für die Große Koalition in diesem Jahr. Nahles sagte dem Inforadio vom rbb und der "Süddeutschen Zeitung" am Mittwochabend, 2019 werde ein "Klimajahr."

Weiter sagte sie: "Ich finde, wir sollten jetzt mal anfangen zu sagen, das ist uns wichtig, ... es wird nicht nur ein Klimagesetz, es werden zig (Klimagesetze - Ergänzung der Redaktion) ..."

Kramp-Karrenbauer sagte, ebenfalls dem Inforadio vom rbb und der "Süddeutschen Zeitung", der Klimaschutz werde "das Thema Nummer 1" in diesem Jahr: "Das ist aus meiner Sicht eine der wegweisendsten und schwierigsten strukturellen Fragen und Weichenstellungen, die wir in der Politik für die nächsten Jahre zu tun haben, und wir stehen unter einem enormen Zeitdruck mit Blick auf die Ziele, auf die wir uns verpflichtet haben, mit Blick auf die Problemlage generell. Wir haben in der Vergangenheit .... nicht mit der allerhöchsten Dynamik die Dinge in die Umsetzung gebracht..."

Deutschland hat sich verpflichtet, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um 55 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 zu senken. Die Koalition streitet aber darüber, mit welchen gesetzlichen Maßnahmen sie das Ziel erreichen will.

Inforadio sendet den knapp einstündigen "Polit-Talk aus der Hauptstadt" mit Annegret Kramp-Karrenbauer und Andrea Nahles am Donnerstag um 20.04 Uhr.

