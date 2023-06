Weidel kritisiert "Nationale Sicherheitsstrategie" scharf

AfD-Chefin Alice Weidel kritisiert die "Nationale Sicherheitsstrategie" der Bundesregierung scharf. "Die `Nationale Sicherheitsstrategie` ist eine enttäuschende Ansammlung von leeren Phrasen", sagte sie dem Nachrichtenportal "T-Online".

Sie verwässere den Sicherheitsbegriff mit "hohlen Schlagworten" wie "integrierte Sicherheit" bis zur völligen Beliebigkeit. Weidel weiter: "Sie missbraucht das Thema Sicherheit zur Propagierung grüner Klimaschutz-Ideologie und Weltrettungs-Phantasien, drückt sich aber um den wesentlichen Punkt: Die Definition und Durchsetzung deutscher Interessen in einer multipolaren Welt." Am Mittwochmittag hatte die Bundesregierung ihre lang erwartete "Nationale Sicherheitsstrategie" in der Bundespressekonferenz vorgestellt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur