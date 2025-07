Bundesärztekammer pocht auf verbindliche Hitzeschutzpläne

Die Bundesärztekammer hat angesichts der aktuellen Hitzewelle die Politik zur Erstellung verbindlicher Strategien zum Hitzeschutz aufgerufen. "Was Deutschland dringend braucht, sind verbindliche Hitzeschutzpläne, klare Zuständigkeiten und gezielte Unterstützung für besonders gefährdete Menschen", sagte Ärztepräsident Klaus Reinhardt dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Besonders durch Hitze gefährdet seien Personen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen, Ältere, Schwangere, Kinder und Menschen, die keine kühlen Räume zur Verfügung haben, so Reinhard.



Die Ärzte stünden bereit. "Aber wir können das nicht allein leisten", so Reinhardt. "Hitzeschutz beginnt nicht erst in Arztpraxen und Krankenhäusern, sondern in den Städten, Schulen, Unternehmen, Pflegeeinrichtungen - und in jedem Zuhause", sagte der Ärztepräsident.

Quelle: dts Nachrichtenagentur