„Verbrenner retten!“ – CDU in Niedersachsen will Rücknahme des Aus

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 07:51 durch Sanjo Babić
Wahlversprechen, Wahlkampfversprechen & Wahlreden (Symbolbild)
Wahlversprechen, Wahlkampfversprechen & Wahlreden (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /SB

Niedersachsens CDU fordert ein klares Pro-Verbrenner-Signal – und stellt das EU-Zulassungsverbot ab 2035 infrage. Die Grünen im Land weisen das zurück und halten am Aus fest.

Hintergrund ist die Schlüsselrolle der Autoindustrie im Land. CDU-Vertreter argumentieren mit E-Fuels-Optionen und Arbeitsplatzsicherung, die Grünen mit Planungssicherheit für Investitionen in Lade- und Batterieketten. Am Ende entscheidet Brüssel – doch der Druck aus den Autoländern bleibt hoch.

