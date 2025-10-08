„Verbrenner retten!“ – CDU in Niedersachsen will Rücknahme des Aus

Niedersachsens CDU fordert ein klares Pro-Verbrenner-Signal – und stellt das EU-Zulassungsverbot ab 2035 infrage. Die Grünen im Land weisen das zurück und halten am Aus fest.

Hintergrund ist die Schlüsselrolle der Autoindustrie im Land. CDU-Vertreter argumentieren mit E-Fuels-Optionen und Arbeitsplatzsicherung, die Grünen mit Planungssicherheit für Investitionen in Lade- und Batterieketten. Am Ende entscheidet Brüssel – doch der Druck aus den Autoländern bleibt hoch. Quelle: ExtremNews