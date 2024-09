Insa: Union steigt auf Drei-Jahres-Hoch - Ampel mit neuem Tiefstwert

Die CDU/CSU gewinnt in der Wählergunst weiter hinzu und erreicht den höchsten Wert seit mehr als drei Jahren. Das meldet "Bild" unter Berufung auf den Meinungstrend des Instituts Insa.

Wäre demnach am Sonntag Bundestagswahl, käme die Union auf 32,5 Prozent und damit erneut einen Punkt mehr als in der Vorwoche. Dagegen verlieren die drei Ampelparteien weiter an Zustimmung und kommen zusammen nur noch auf 28 Prozent. Die SPD (14 Prozent) verliert im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt, die Grünen (zehn Prozent) verlieren einen halben Prozentpunkt.



Die FDP (vier Prozent, minus 0,5 Punkte) würde den Einzug in den Bundestag verfehlen. Die Werte von AfD (19,5 Prozent) und BSW (zehn Prozent) steigen jeweils um einen halben Prozentpunkt. Die Linke erreicht weiterhin nur 2,5 Prozent und würde nicht in den Bundestag einziehen.



Insa-Chef Hermann Binkert sagte zu "Bild": "Der Abstand zwischen SPD und Union wächst auf 18,5 Prozentpunkte. Wenn alle sich an ihre Brandmauern halten, gibt es zu Schwarz-Rot keine Alternative."



Datenbasis: Für den Insa-Meinungstrend im Auftrag von "Bild" wurden vom 6. bis zum 9. September 2024 insgesamt 2.010 Bürger befragt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur