CDU-Politikerin Klöckner: Mehrwertsteuer in der Gastronomie sollte dauerhaft bei sieben Prozent bleiben

Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag, Julia Klöckner, fordert, dass die Mehrwertsteuer in der Gastronomie dauerhaft bei sieben Prozent bleibt.

Im rbb24 Inforadio sagte sie am Donnerstagmorgen, dass im Moment viele Gastronomie-Betriebe wegen der hohen Preise aufgeben müssten. Es gehe jetzt darum, der Branche "nicht eine neue Steuererhöhung zum 1. Januar aufzubrummen", so die CDU-Politikerin.

Der ermäßigte Satz von sieben statt 19 Prozent gilt noch bis Ende des Jahres. Kanzler Scholz hat angekündigt, erst die Haushaltsberatungen abwarten zu wollen, bevor dazu eine Entscheidung fällt.

In der Gastronomie in Deutschland arbeiten etwa zwei Millionen Menschen. "Der ermäßigte Steuersatz hilft, dass dieser Bereich mit am Leben bleibt", so Klöckner.

Quelle: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg (ots)