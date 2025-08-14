Union verteidigt hohe Kosten für Grenzkontrollen
Der CDU-Innenexperte Alexander Throm verteidigt die hohen Kosten der Grenzkontrollen durch die Bundespolizei gegen Kritik. "Die Sicherheit unserer Bevölkerung und der Schutz vor illegaler Migration sollten uns jeden Euro wert sein", sagte Throm der "Rheinischen Post".
"Die Kosten illegaler Migration sind wesentlich höher als die für
Grenzkontrollen, von den Auswirkungen der illegalen Migration auf
unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt ganz zu Schweigen", sagte der
innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. "Wie die
Zahlen der Bundespolizei zu den Zurückweisungen, den offenen
Haftbefehlen, Schleusern und Extremisten zeigen, sorgen die
Grenzkontrollen für ein Mehr an Sicherheit und Ordnung. All das spricht
für eine Fortsetzung der Kontrollen auf unabsehbare Zeit", so Throm.
Die im September 2024 eingeführten Kontrollen an allen deutschen Landesgrenzen haben bis Ende Juni insgesamt 80,5 Millionen Euro gekostet, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken hervorgeht.
Quelle: dts Nachrichtenagentur