"Nichts ist schlimmer": Lauterbach warnt vor neuer Corona-Variante

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt vor der neuen Corona-Variante B.1.1.529, die in Südafrika entdeckt wurde und sich dort rasend schnell ausbreitet. "Nichts ist schlimmer als eine neue Variante in eine laufende Welle hinein", schrieb Lauterbach auf Twitter.

Hoffentlich bestätige sich nicht, was bestimmte kursierende Berechnungen prognostizieren. Demnach breitet sich B.1.1.529 viel schneller aus, als alle anderen Corona-Varianten vor ihr. "Wenn ja müssen sofort Reisebeschränkungen erfolgen", sagte Lauterbach. Und weiter: "Wir müssen Zeit gewinnen." Binnen zwei Wochen ist B.1.1.529 in Südafrika von null kommend die dominierende Corona-Variante geworden und hat "Delta" schon weitgehend verdrängt. Weil sich die Mutante dort so schnell ausbreitet gibt es auch noch keine Informationen darüber, ob und wie gut die vorhandenen Impfstoffe wirken.

Quelle: dts Nachrichtenagentur