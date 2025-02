AfD-Anfrage enthüllt extrem hohe Migranten-Kriminalität: Zeit für die Abschiebung von Kriminellen!

Es wurde jahrelang von CDU, CSU und Ampel-Parteien vertuscht: Deutschland hat ein Problem mit einer extrem hohen Kriminalitäts-Belastung infolge der Massenmigration. Eine vom AfD-Bundestagsabgeordneten René Springer in Auftrag gegebene Sonderauswertung des Statistischen Bundesamt enthüllt nun die wahren Zahlen. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "2023 wurden Ausländer in Deutschland insgesamt 255.669-mal wegen einer Straftat verurteilt, was einem Anteil von 39 Prozent aller Verurteilungen entspricht. Da der Ausländeranteil im gleichen Jahr bei 15 Prozent lag, ist die Kriminalitätsrate bei Ausländern somit mehr als doppelt so hoch.

Doch dabei muss man weitere Aspekte berücksichtigen, die das Bild noch deutlicher machen: Satte 62 Prozent der verurteilten Ausländer kommen aus Nicht-EU-Länder, wozu beispielsweise Asyl-Herkunftsländer wie Syrien, Afghanistan oder nordafrikanische Staaten gehören. In der Statistik sind Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft und ausländischer Herkunft noch nicht einmal eingerechnet. Die Terroranschläge in München, Aschaffenburg und anderen Städten mahnen zum Handeln: Wir müssen endlich kriminelle und illegale Migranten abschieben und unsere Grenzen schützen! Dafür steht nur die AfD, während die Ampel-Parteien die Realität ignorieren und die CDU trotz ihrer Nebelkerzen in allen CDU-regierten Bundesländern Abschiebungen sabotiert!"

Quelle: AfD Deutschland