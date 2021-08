Grüne fordern Einsatz von Impfteams an Schulen

Die Grünen fordern zum Start des neuen Schuljahres den Einsatz von Impfteams an Schulen. "Kinder und Jugendliche müssen endlich in den Mittelpunkt der Corona-Strategie", sagte die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

"Impfungen sind der wichtigste Teil im Kampf gegen Corona." Dafür brauche es einfache, auch "unkonventionelle Wege", zum Beispiel durch Impfteams an Schulen und Schulhöfen, für alle, die das wollten. "Und einfache, klare Information und Aufklärung für die Eltern." Wichtig sei auch "das verbindliche Versprechen, dass Schulen und Kitas nur im absoluten Notfall und als letztes geschlossen werden", so Göring-Eckardt. Deshalb müssten diese mit Lüftungskonzepten, Teststrategien mit Lollitests, Luftfiltern oder zumindest CO2-Ampeln so sicher wie möglich gemacht werden: "Wir brauchen einen `Schutzkokon` für die Kinder, für die Schulen und Kitas."

Quelle: dts Nachrichtenagentur