NRW-SPD einig über neue Führung Doppelspitze mit Achim Post und Sarah Philipp

Der Bundestagsabgeordnete Achim Post (64) aus Minden und die Landtagsabgeordnete Sarah Philipp (40) aus Duisburg sollen die NRW-SPD künftig als Doppelspitze anführen.

Auf diesen Vorschlag verständigten sich Landesvorstand und Präsidium der Partei während einer Veranstaltung in Dortmund am Freitagabend. Darüber berichtet das Online-Portal nw.de der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung "Neue Westfälische". Der 37-jährige Landtagsabgeordnete Frederick Cordes soll zudem neuer Generalsekretär der Landespartei werden. Die Kandidatin und die beiden Kandidaten sollen auf dem Parteitag am 26. August gewählt werden.



Quelle: Neue Westfälische (Bielefeld) (ots)