Wilke: Gewalt gegen Lehrer stoppen!

Gewalt gegen Lehrkräfte hat in Sachsen weiter zugenommen. Von 2013 bis 2017 um 50 Prozent. Das ergab eine Kleine Anfrage (6/13330) der AfD-Fraktion. Jahrzehntelange fehlgeleitete CDU-Bildungspolitik in Sachsen haben die Autorität der Schulen und der Lehrer untergraben. Karin Wilke, Antragstellerin und schulpolitische Sprecherin, kommentiert: „Eine Gewaltsteigerung von 50 Prozent innerhalb von vier Jahren an Sachsens Schulen sind alarmierende Zahlen und absolut inakzeptabel."

Wilke weiter: "Wenn Lehrkräfte bedroht und sexuell belästigt werden oder schwere Körperverletzungen erleiden, dann muss man von einer gesellschaftlichen Verrohung sprechen. Jahrzehntelange fehlgeleitete CDU-Bildungspolitik in Sachsen haben die Autorität der Schulen und der Lehrer untergraben und die Bildungseinrichtungen zu einem Hort von Disziplinlosigkeit verkommen lassen.“ Quelle: AfD Deutschland