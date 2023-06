"Russland ist an allem schuld" – Bundesregierung greift zu einfachen Schuldzuweisungen

"Russland ist an allem schuld!" – Das ist das Mantra, das Wirtschaftsminister Robert Habeck gebetsmühlenartig bemüht, wenn seine Politik kritisiert wird. So auch am Mittwoch bei einem Schlagabtausch mit dem AfD-Politiker Steffen Kotré im Bundestag. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Während der Regierungsbefragung wurde die Wirtschafts- und Energiepolitik von Wirtschaftsminister Robert Habeck diskutiert. Einige Politiker, darunter auch Mitglieder der AfD, äußerten lautstark ihre Kritik an der Bundesregierung. Dabei griffen die Regierungspolitiker erneut auf Russland als Sündenbock für die Probleme im Land zurück. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz neigt dazu, Russland und der Vorgängerregierung die Schuld an den Problemen zuzuschreiben." Quelle: RT DE