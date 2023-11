Sachsen-Anhalt setzt Ausschreibung von Lehrerstellen aus

Das Bildungsministerium von Sachsen-Anhalt hat die Ausschreibung unbesetzter Lehrerstellen ausgesetzt. Bereits seit dem 1. November ist es nicht mehr möglich, sich für eine Lehrerstelle im Landesdienst zu bewerben. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung unter Berufung auf das Bildungsministerium. Als Grund nannte Ministeriumssprecher Elmer Emig "interne Abstimmungen", die noch erfolgen müssten. "Dies ist ein völlig normaler Prozess", sagte er weiter.

Das Landesschulamt informiert auf seiner Webseite in der Rubrik für offene Lehrerstellen über die Lage: "Im Moment ist keine Ausschreibung veröffentlicht." Laut Behördensprecher Tobias Kühne endete die letzte Ausschreibungsrunde am 31. Oktober. Auf die Frage, ob sich Interessierte derzeit in Sachsen-Anhalt für den Lehrerberuf bewerben könnten, sagte er: "Nein, das ist momentan nicht möglich. Es muss erst eine neue Ausschreibung veröffentlicht werden." Das Bildungsministerium erklärte auf MZ-Anfrage, dieser Schritt stehe "unmittelbar bevor".

Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)