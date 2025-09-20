Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Zünglein an der Waage: NRW-Stichwahlen treiben Parteien zu Absprachen

Zünglein an der Waage: NRW-Stichwahlen treiben Parteien zu Absprachen

Freigeschaltet am 20.09.2025 um 06:48 durch Sanjo Babić
Viele Deutsche, vor allem Mitteldeutsche, empfinden das Parteiensystem, dem der SED Einheitspartei, zu ähnlich (Symbolbild)
Viele Deutsche, vor allem Mitteldeutsche, empfinden das Parteiensystem, dem der SED Einheitspartei, zu ähnlich (Symbolbild)

Bild: Unbekannt / Eigenes Werk

WELT berichtet, dass in zahlreichen NRW-Städten Stichwahlen anstehen und Parteiverhandlungen Fahrt aufnehmen. Landes- und Bundesparteien werten die Ergebnisse zugleich als Stimmungstest.

Nach dem ersten Wahlgang formieren sich Koalitionen und Wahlempfehlungen für die Stichwahlen. In mehreren Großstädten spielen lokale Themen wie Sicherheit, Verkehr, Schulen und Wirtschaftsförderung eine Schlüsselrolle, zugleich schwingen bundespolitische Debatten mit. Kandidierende werben um Nichtwähler und versuchen, Brücken in Lager hinein zu schlagen.

Für die Parteien sind die Duelle auch organisatorische Tests, etwa beim Mobilisieren per Briefwahl und beim Tür-zu-Tür-Werben. Entscheidend werden Kandidatenprofile, lokale Netzwerke und glaubwürdige Sachlösungen sein. Beobachter rechnen mit knappen Ausgängen, die den Kurs in Stadtverwaltungen spürbar prägen könnten.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte turtok in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige