Zünglein an der Waage: NRW-Stichwahlen treiben Parteien zu Absprachen

WELT berichtet, dass in zahlreichen NRW-Städten Stichwahlen anstehen und Parteiverhandlungen Fahrt aufnehmen. Landes- und Bundesparteien werten die Ergebnisse zugleich als Stimmungstest.

Nach dem ersten Wahlgang formieren sich Koalitionen und Wahlempfehlungen für die Stichwahlen. In mehreren Großstädten spielen lokale Themen wie Sicherheit, Verkehr, Schulen und Wirtschaftsförderung eine Schlüsselrolle, zugleich schwingen bundespolitische Debatten mit. Kandidierende werben um Nichtwähler und versuchen, Brücken in Lager hinein zu schlagen.

Für die Parteien sind die Duelle auch organisatorische Tests, etwa beim Mobilisieren per Briefwahl und beim Tür-zu-Tür-Werben. Entscheidend werden Kandidatenprofile, lokale Netzwerke und glaubwürdige Sachlösungen sein. Beobachter rechnen mit knappen Ausgängen, die den Kurs in Stadtverwaltungen spürbar prägen könnten.

Quelle: ExtremNews



