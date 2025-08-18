Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Radtke: "Regierung muss innenpolitisch Vertrauen zurückgewinnen"

Radtke: "Regierung muss innenpolitisch Vertrauen zurückgewinnen"

Freigeschaltet am 18.08.2025 um 06:48 durch Sanjo Babić
Immer mehr Menschen sehen die Mainstream-Medien kritisch (Symbolbild)
Immer mehr Menschen sehen die Mainstream-Medien kritisch (Symbolbild)

Bild: Unbekannt / Eigenes Werk

Der CDU-Sozialflügel CDA lobt den außenpolitischen Einsatz von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), fordert aber gleichzeitig deutlich mehr Engagement in der Innenpolitik. "Außenpolitisch ist Deutschland dank Friedrich Merz innerhalb von 100 Tagen zurück in der Champions League", sagte der CDA-Vorsitzende Dennis Radtke den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

"Innenpolitisch muss die Bundesregierung nun in die Hände spucken und Vertrauen zurückgewinnen."

Das Hin und Her bei der Stromsteuer und bei der Richterwahl hätte "manche gute Initiative" unter sich begraben "wie eine Lawine". In Richtung der eigenen Partei mahnte Radtke: "Wir müssen das Jammern ebenso einstellen und durch Führung und Zuversicht ersetzen." Auch die Sehnsucht mancher Unionsleute nach "CDU pur" helfe nicht weiter, dazu hätte das Wahlergebnis deutlich besser sein müssen. Jetzt müsse man Kompromisse schließen und diese auch erklären. "Aktuell würde es auch ausreichen, solides Handwerk abzuliefern", so Radtke.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte basar in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige