Seehofer beurteilt Situation des BAMF als gut

Der neue Bundesinnenminister Horst Seehofer beurteilt die Situation beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) als gut. Diesen Eindruck habe er nach Gesprächen mit Abteilungsleitern und anderen Mitarbeitern gewonnen, sagte Seehofer bei seinem Antrittsbesuch im Nürnberger Bundesamt am Freitag. Die Situation sei nicht immer so gewesen, das Personal habe erst wieder aufgebaut werden müssen.

Das BAMF brauche aber noch deutlich mehr Beschäftigte. Dies gelte auch angesichts der geplanten "Ankerzentren". Hierfür werde er alles, was in seiner Macht steht, bei den anstehenden Haushaltsverhandlungen tun. Das BAMF habe eine Schlüsselfunktion für die Migration in Deutschland, sagte Seehofer.

Quelle: dts Nachrichtenagentur