Markus Walbrunn: Terroranschlag einen Tag vor der Münchner Sicherheitskonferenz – Söder und Herrmann sind das größte Sicherheitsrisiko in Bayern!

Morgen beginnt die Münchner Sicherheitskonferenz, bei der auch US-Vizepräsident J.D. Vance und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj anwesend sein werden. Die Sicherheitslage in der bayerischen Landeshauptstadt ist jedoch durch den heutigen Terroranschlag erschüttert.

Der stellvertretende Parlamentarische Geschäftsführer und Sprecher der AfD-Fraktion für die Metropole München, Markus Walbrunn, äußert sich dazu wie folgt: „München präsentiert sich noch immer als ‚Weltstadt mit Herz‘, Zentrum bayerischer Gastlichkeit und Hort der Sicherheit. Doch die tatsächliche Lage könnte nicht weiter davon entfernt sein.

Einen Tag vor der Sicherheitskonferenz erschütterte ein schwerer Terroranschlag die Landeshauptstadt. Ein abgelehnter afghanischer Asylbewerber raste mit einem Auto in eine Menschenmenge und verletzte 28 Personen. Dieser Anschlag beschädigt das Ansehen Münchens und Bayerns weltweit. Die Staatsregierung ist nicht mehr in der Lage, die öffentliche Sicherheit im Freistaat zu gewährleisten. Vor kurzem erst mussten wir die Bluttat von Aschaffenburg erleben, jetzt ein Attentat mitten in München! Längst sind solche Terroranschläge schrecklicher Alltag. Auch dieser afghanische Attentäter hätte gar nicht mehr in Deutschland sein dürfen. Söder und Herrmann sind mittlerweile das größte Sicherheitsrisiko in Bayern. Es ist dringend Zeit für eine politische Wende! Die AfD wird Deutschlands Sicherheit wieder herstellen.“

Quelle: AfD Bayern