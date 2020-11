Querdenker und Corona-Rebellen: 350 Demonstrationen in NRW

In Nordrhein-Westfalen hat es vom 17. März bis Anfang September 2020 rund 350 Versammlungen mit Corona-Bezug gegeben, wie das NRW-Innenministerium der Düsseldorfer "Rheinischen Post" mitteilte. "Insbesondere bei Versammlungen mit mehr als 100 Teilnehmern beteiligten sich auch regelmäßig Rechtsextremisten", sagte eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums.

Die größte Versammlung fand demnach am 9. August 2020 in Dortmund statt. Es seien aber auch zahlreiche Kleinstversammlungen angemeldet worden mit zum Teil nur drei Personen, sagte die Sprecherin. Zu Beginn der Corona-Proteste wurden demnach drei Versammlungen von Rechtsextremisten organisiert. "Dabei waren auch zwei Reichsbürger, die unter anderem als Redner bei Versammlungen in Düsseldorf und Duisburg auftraten und zum Teil auch symbolisch die Reichsflagge präsentierten", so die Sprecherin weiter.



Quelle: Rheinische Post (ots)