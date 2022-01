Bundespressekonferenz: Drosten ohrfeigt Lauterbach und Wieler vor laufender Kamera

Nachdem ich Annalena Baerbock, Jens Spahn, Markus Söder und Armin Laschet für Sie dechiffriert habe, legte ich eine Dechiffrier-Pause ein – denn solche Videos sind recht aufwändig zu machen. Dafür werden sie gerne gesehen – bis zu 250.000 Mal. Und nach der Bundespressekonferenz mit Spahn-Nachfolger Karl Lauterbach, RKI-Chef Lothar Wieler und dem Hofvirologen Christian Drosten konnte ich mich nicht zurückhalten. Dies berichtet der Investigative Journalist Boris Reitschuster auf "Reitschuster.de".

Weiter berichtet Reitschuster: "Die Veranstaltung schrie geradezu danach, „dechiffriert“ zu werden. Umso mehr, als der wendige Virologe dabei die beiden Herren aus der Regierung faktisch ohrfeigt – und die versammelte Hauptstadtpresse das entweder gar nicht bemerkt oder schamhaft verschweigt (bis auf einige wenige löbliche Ausnahmen). Dabei habe ich mich diesmal in dem Video darauf konzentriert, das zu tun, was eigentlich die Aufgabe jedes Journalisten wäre: Die Widersprüche in den Aussagen herauszuarbeiten.

Offen gestanden war ich selbst baff – denn beim ersten Ansehen stechen sie weitaus weniger ins Auge, als beim gründlichen Bearbeiten für das „Dechiffrieren“. Bemerkenswert wie immer auch die Einseitigkeit der Fragen. Den Kollegen kann es offenbar nicht streng genug sein. Ein Kollege klagte sogar, man gehe viel zu mild mit den „Ungeimpften“ um – surreale Szenen in der Bundespressekonferenz. Ich darf nicht nur wegen der 2G-Regel nicht in den Saal – meine Fragen werden auch im Online-Tool schlicht ignoriert. Dabei bin ich trotz meines Rauswurfs aus der Bundespressekonferenz noch Mitglied mit allen Rechten, weil mein Widerspruch aufschiebende Wirkung hat."

