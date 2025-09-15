Röttgen will schnelles Beschaffungsprogramm für Abwehr-Drohnen
Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen fordert angesichts des erneuten Eindringens russischer Drohnen in polnisches und rumänisches Nato-Gebiet ein sofortiges Beschaffungsprogramm der Bundeswehr für Abwehr-Drohnen.
"Die Nato braucht Drohnen zur Abwehr russischer Drohnen", sagte Röttgen
der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). "Hier bietet sich eine für
beide Seiten vorteilhafte industriell-technologische Zusammenarbeit mit
der Ukraine an." Für Deutschland gelte das alles in gesteigertem Maß.
"Deutschland ist auf dem Gebiet der Drohnen nahezu blank. Die
Bundesregierung muss hier schnellstens ein Beschaffungsprogramm
auflegen", sagte der Unionsfraktionsvize.
"Die Nato darf und kann es nicht dulden, dass Russland für Angriffe auf die Ukraine in eklatant völkerrechtswidriger Weise in den Luftraum von Nato-Staaten eindringt", so Röttgen. "Die Nato muss sich hierfür schnellstens angemessen ausrüsten. Das heißt, Drohnen können nicht dauerhaft mit aufwendigen und teuren konventionellen Luftabwehrsystemen bekämpft werden", sagte er. Am Samstag sind erneut russische Drohnen über Polen und Rumänien aufgetaucht. Kampfjets sind daraufhin gestartet.
Quelle: dts Nachrichtenagentur