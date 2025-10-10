Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Hauke Finger: Erbschaftssteuer abschaffen

Hauke Finger: Erbschaftssteuer abschaffen

Freigeschaltet am 10.10.2025 um 11:27 durch Sanjo Babić
Hauke Finger (2025) Bild: AfD Deutschland
Hauke Finger (2025) Bild: AfD Deutschland

Zum Antrag der AfD-Fraktion zur Abschaffung der Erbschafts- und Schenkungssteuer erklärt der stellvertretende Obmann der AfD-Fraktion im Finanzausschuss, Hauke Finger: „Erbschafts- und Schenkungssteuer wollen wir als AfD-Fraktion abschaffen. Diese Substanzsteuern gefährden Unternehmensnachfolgen, das vererbte Elternhaus und Mietverhältnisse. Zudem sind sie ungerecht, da es sich um Doppelbesteuerung handelt."

Finger weiter: "Denn jedes vererbte Vermögen wurde durch bereits versteuertes Einkommen aufgebaut. Große Vermögen können Deutschland einfach verlassen, zum Beispiel indem ganze Unternehmen auswandern oder Eigentumsrechte an ausländische Stiftungen übertragen werden. 

Die einzige Option, die sowohl Gerechtigkeit als auch Wohlstand fördert ist: Erbschaftssteuer für alle abschaffen.“

Quelle: AfD Deutschland

