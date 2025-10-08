Dröge: Rücknahme der Schnell-Einbürgerung ist „unsinnig"

Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge nennt die geplante Abschaffung der beschleunigten Einbürgerung für besonders gut integrierte Zuwanderer „komplett unsinnig“. Dies berichten dpa-AFX/Finanznachrichten, Kölner Stadt-Anzeiger, Bundestagshintergrund.

Die neue schwarz-rote Koalition will die Option streichen, bereits nach drei Jahren eingebürgert zu werden, wenn außergewöhnliche Integrationsleistungen vorliegen. Dröge hält das für wirtschaftlich kontraproduktiv: Wer Sprache, Job und gesellschaftliches Engagement vorweise, solle schneller volle Teilhabe erhalten.

Union und SPD verweisen dagegen auf Akzeptanz in der Bevölkerung und „klare Kriterien“. Der Entwurf liegt im Parlament; Verbände wie die BRAK haben bereits Kritik angemeldet.

Quelle: ExtremNews



