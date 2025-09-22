Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Steuerdebatte: SPD für Entlastung „unten“, Gegenfinanzierung „oben“

Steuerdebatte: SPD für Entlastung „unten“, Gegenfinanzierung „oben“

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 09:16 durch Sanjo Babić
Bild: Gerd Altmann/Shapes:AllSilhouettes.com / pixelio.de
Bild: Gerd Altmann/Shapes:AllSilhouettes.com / pixelio.de

FinanzNachrichten.de meldet, die SPD warne die Union vor „Entlastungen an der falschen Stelle“ und setze Priorität bei kleinen und mittleren Einkommen. Ergänzend zitieren Agentur- und Medienberichte SPD-Vertreterinnen, die höhere Spitzen-/Erbschaften-Beiträge als Gegenfinanzierung ins Spiel bringen – vor dem Hintergrund unionsseitiger Entlastungswünsche und Sozialausgaben-Debatten.

Nach Darstellung der SPD sollen künftige Steuerpakete zielgenau wirken: Mehr Netto für Normalverdiener, aber keine zusätzlichen Vorteile für sehr hohe Einkommen und große Vermögen. In Interviews wird betont, hohe Einkommen und große Erbschaften trügen „unterdurchschnittlich“ zur Staatsfinanzierung bei; entsprechend brauche es „oben“ mehr Beitrag, „unten“ Entlastung. Parallel warnt die SPD, die Haushaltslage verlange seriöse Gegenfinanzierung statt pauschaler Steuersenkungen. 

Aus Oppositions- und Unionskreisen kommt hingegen Druck, Steuerlast und Sozialausgaben zu senken; in der Koalition entzündet sich daran regelmäßig Streit über Prioritäten. Die politische Gemengelage – Schuldenbremse, Sondervermögen, Sozialetat – macht Kompromisse schwierig und verschiebt die Debatte in Richtung gezielter Maßnahmen (z. B. Freibeträge, Tarifglättung, härteres Vorgehen gegen Missbrauch). Beobachter erwarten, dass die Ausgestaltung der Entlastungen zum Prüfstein für Koalitionsfrieden und Konjunktur wird. 

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte altbau in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige