Kramp-Karrenbauer verzichtet auf Vorschlag für CDU-Vorsitz

Die scheidende CDU-Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer wird nach Darstellung ihres Generalsekretärs Paul Ziemiak keinen Vorschlag machen, wer ihr als CDU-Parteivorsitzender nachfolgen soll.

"Es ist nicht so, dass von der Amtsinhaberin das Amt an einen potenziellen Wunschnachfolger übergeben wird", sagte Ziemiak am Montag in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen". Kramp-Karrenbauer werde einen Vorschlag zum weiteren Verfahren machen, über den die CDU heute beraten werde. Die Entscheidung über den Parteivorsitz liege beim Bundesparteitag, so der CDU-Generalsekretär. "Gott sei Dank leben wir nicht in einer Monarchie, in der Ämter einfach vererbt werden."

Quelle: dts Nachrichtenagentur